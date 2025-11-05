Educación anuncia mejoras en tres pabellones de centros estradenses

El conselleiro de Educación, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, mantuvo este martes una reunión con el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, para abordar el estado de las diferentes actuaciones llevadas a cabo en los centros educativos de la zona y anunciar nuevas inversiones en la mejora de este tipo de instalaciones durante el próximo año 2026.

El encuentro se produjo en plena polémica acerca de los recortes en materia de profesorado y recursos educativos en la zona, con diferentes ANPA llevando a cabo recogida de firmas o concentraciones en demanda de más personal docente y menos ratio de alumnos. Concretamente, en A Estrada tomaron este tipo de medidas en el IES Manuel García Barros, el CEIP de Figueiroa y el CEIP de O Foxo. Nómina a la que se suman las asociaciones del CEIP de Soutelo y de Cerdedo.

No obstante, lo que transpira de las conversaciones entre Rodríguez y Louzao, al menos por el momento, se limita a las inversiones centradas en la rehabilitación de instalaciones. Concretamente, a lo largo del próximo año se llevarán a cabo reformas en tres pabellones polideportivos de otros tantos centros, instalaciones que son de titularidad municipal pero en las que la Consellería se comprometió a colaborar económicamente.

Las obras que requieren dichos recintos suponen un coste total de unos 150.000 euros. Aunque su mantenimiento es competencia del Concello, Louzao trasladó que el conselleiro adelantó que la administración autonómica asumirá el 50% del gasto, a través de un convenio de colaboración entre ambas entidades que será firmado el próximo año, fecha en la que también comenzarán las obras, aportando cada una de las partes 75.000 euros.

Los trabajos de mayor envergadura son los del pabellón de Oca, que requiere un cambio integral de la cubierta y la instalación de canalones exteriores. Se estima que estas actuaciones supondrán una inversión de en torno a los 90.000 euros.

Asimismo, en el pabellón del CEIP Pérez Viondi ya se estuvieron realizando optimizaciones. Aun así, es necesario llevar a cabo obras de drenaje e imprimación de los muros que se encuentran en una cota del terreno más elevada, para evitar las filtraciones a la instalación polideportiva. También en el pabellón de Codeseda será preciso ejecutar mejoras en un muro y evitar las actuales filtraciones de humedades.

Por último, en la reunión mantenida entre el mandatario local y el representante autonómico también hubo tiempo para abordar la situación actual de aquellos proyectos ya puestos en marcha. Uno de ellos era, como se mencionaba anteriormente, el emprendido en el CEIP Pérez Viondi. Aquí, el conselleiro trasladó que la obra está próxima a su remate. La rehabilitación integral de este centro del casco urbano supuso el cambio de 2.500 metros cuadrados de cubierta del edificio principal, así como la aplicación de material aislante en las cámaras de aire, la sustitución de falsos techos y la colocación de nuevas luminarias. La inversión superó el millón de euros. En O Foxo, la Consellería invirtió 280.000 euros en actuaciones similares, mientras que en el García Barros fueron 172.000 para la mejora de accesibilidad.