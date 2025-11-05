«Mucha gente busca paisajes bonitos lejos, y los tenemos al lado de casa»

El escritor e influencer vigués José Ángel Gómez Iglesias, más conocido en el mundo literario como Defreds, pudo conocer hace poco de primera mano la zona de Deza y Tabeirós. Como uno de los protagonistas de la campaña «Cando volves?», colabora con la Deputación de Pontevedra para promocionar las Rías Baixas. Dentro de esta acción, que busca dar visibilidad al turismo interior, Defreds visitó durante estas últimas semanas A Estrada, Forcarei y Lalín, donde grabó imágenes, escribió textos inspirados en cada lugar y se empapó del ambiente otoñal de cada uno de los concellos.

-¿Tenía algún vínculo previo con estos concellos o era su primera vez visitando la zona?

-Sí, los conocía de pasada, pero nunca los había recorrido con calma. Esta colaboración con Rías Baixas me permitió hacerlo desde otro punto de vista, con más detalle, conociendo a la gente y descubriendo rincones. Ha sido la primera vez que los visito con esa intención más turística y reflexiva, y la verdad me gustó la experiencia.

-¿Ya había participado antes en una campaña de este tipo?

-Con Turismo Rías Baixas es la primera vez. Había hecho alguna colaboración suelta relacionada con Galicia, pero nada tan grande. Y la verdad es que me encantó. Está siendo un reto bonito porque, aunque hubo dificultades, fui yo mismo quien visitó las zonas, las grabó y las saboreó un poco. Eso le da un punto de complicación, pero también me permitió disfrutar de todo mucho más.

-El objetivo de la campaña es mostrar esa riqueza interior de la provincia de Pontevedra. ¿Qué tal por estos tres concellos?

-Pues muy bien, más o menos estuve una semana en cada lugar. Primero en A Estrada, después en Forcarei y, por último, Lalín, donde coincidí con el magosto y aproveché para grabar algo también. Creo que me eligieron para esta zona interior porque escribo, porque podía crear relatos específicos inspirados en cada sitio, y encajaba conmigo este tono otoñal y más íntimo de los paisajes. La costa está más vista y es más fácil de mostrar con el mar y la playa, pero el interior también tiene su encanto. Aunque sea más difícil de mostrar, descubrí lugares preciosos.

-Supongo que, siendo de Vigo, el contraste con el paisaje del interior fue importante.

-Sí, totalmente. Fue un cambio grande, pero muy inspirador. Quizá por eso me vino bien. Mi papel era escribir un pequeño relato sobre cada lugar, buscar esa inspiración, y me encontré con una tranquilidad increíble. Lugares a los que no es tan fácil acceder, menos conocidos, pero maravillosos. Mucha gente busca paisajes bonitos lejos, y resulta que los tenemos al lado de casa. Nuestra provincia tiene sitios espectaculares, y esta campaña busca eso, mostrar destinos para visitar todo el año.

El escritor, de visita en el Pazo de Liñares lalinense. / Cedida

-¿Algún lugar que le llamara especialmente la atención?

-En A Estrada, me sorprendió muchísimo el Pazo de Oca. Está muy bien cuidado, es un sitio ideal para perderse un rato, disfrutar del entorno y desconectar. Me sorprendió descubrir que en Forcarei había un observatorio astronómico, no lo sabía. De Lalín me gustó especialmente el Pazo de Liñares, con su museo de juguetes antiguos, espectacular. Además, tuve la suerte de coincidir con el magosto y pude disfrutar de unas castañas. Fue una experiencia muy gallega, muy auténtica (risas).

-Hablemos ahora acerca de su faceta como escritor. ¿Fue complicado trasladar esa mirada poética de sus textos a los vídeos promocionales?

-Sí, fue complicado, porque mezclar imágenes con un pequeño poema no es sencillo, pero creo que quedó bastante bien. Los relatos los inspiré no solo en los lugares, en sus rincones o vistas, sino también en la idea principal de la campaña, que es que siempre es un buen momento para visitar, reflexionar y volver.

-De momento solo vio la luz el de A Estrada, ¿qué tal la acogida?

Pues genial, tuvo más de 150.000 visualizaciones en solo un par de días, y me escribió muchísima gente, así que muy contento con la acogida. Ellos buscaban precisamente eso, que fuera algo muy mío, grabado por mí, con lo que he visto, sentido y vivido, y acompañarlo con un poema inédito. Los otros dos vídeos los iré sacando en las próximas semanas.

-Lleva ya más de una década escribiendo. ¿Imaginaba llegar hasta aquí?

-No, la verdad es que ni siquiera contaba con publicar un primer libro, así que imagina (risas).

-¿Siente cierta responsabilidad al representar a Galicia en campañas publicitarias así?

-Espero que se perciba de forma natural, porque lo hago con muchísimo cariño. Participo en esto porque me apasiona y porque me encanta presumir de Galicia.