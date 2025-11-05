Cuatro meses de subida del paro: 67 demandantes más en octubre

Las comarcas encaran el final del año con un total de 2.192 desempleados. Octubre no fue un mes favorable para el mercado laboral y en los concellos se sumaron 67 vecinos a las listas del INEM, una tendencia que se repite por cuarto mes consecutivo. Es, tras julio, cuando el censo de demandantes creció en 73 trabajadores, el mes con un mayor repunte del paro y por encima de los cinco de septiembre o incluso los 52 de agosto. En junio Deza y Tabeirós-Montes dio un empujón al empleo, con un recorte de 156 desocupados.

La situación en octubre empeora sobre todo a consecuencia de un alza en el desempleo en el sector servicios, donde se concentran 46 de los parados. Mención especial merece el segmento denominado sin empleo anterior; es decir, personas que no han trabajado en su vida. Actualmente son cerca de dos centenares (197 en concreto) tras sumar 16 en un mes. El agro también incrementa su censo de demandantes, con 13 más, mientras que industria y construcción restan cuatro en cada caso.

Si en septiembre A Estrada ejerció como cortafuegos para el incremento del paro en las comarcas, restando una veintena de vecinos sin trabajo, ahora la tendencia se revierte y es el municipio del área donde más aumenta en términos absolutos al incrementar en 26 sus demandantes. En Lalín, Silleda y Vila de Cruces el alza se sitúa en 11 parados a mayores. Forcarei es el siguiente municipio con un incremento total más relevante, con seis demandantes más, en Rodeiro son dos a mayores, uno en Agolada y Cerdedo es el único territorio donde desciende el paro, con un vecino menos anotado en los registros públicos.

En lo que respecta al desempleo entre los menores de 25 años la diferencia de sexos es menos acusada que en el segmento que incluye a las personas que rebasan esta edad. Así, de los 85 totales, 42 son hombres y las restantes 43, mujeres. Las féminas, mientras tanto, representan el 61 por ciento entre los parados mayores de 25 años o, lo que es lo mismo, ellas suponen 1.289 casos y los varones los 818 restantes. El porcentaje en Lalín se eleva tres puntos y A Estrada calca la media, situación que casi se reedita en Silleda.

126 menos en un año

El décimo mes del año se cierra con 126 parados menos que los que había en octubre de 2024. Lalín recortó 46 demandantes, Silleda (14), Vila de Cruces (3), Rodeiro (1), Agolada (2), A Estrada (41), Forcarei (7) y una docena menos tiene ahora el núcleo de Cerdedo.

Ocho empresas creadas durante el último mes

Ocho empresas fueron constituidas en las comarcas durante el pasado mes, de las que cuatro corresponden al municipio lalinense. Los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) identifican otras dos compañías dadas de alta en A Estrada y las otras dos restantes se reparten entre los concellos de Silleda y Forcarei.