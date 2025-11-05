Crespo pide apoyo a la patronal gallega para la gratuidad de la AP-53

El grupo de gobierno de Lalín vuelve a la carga contra el coste de la autopista que conecta Santiago con Dozón. El equipo de José Crespo acaba de registrar una moción que aprobará en pleno con su mayoría, aunque con toda seguridad reabrirá el debate sobre las responsabilidades políticas de las tarifas en la AP-53.

El PP propone en su iniciativa solicitar a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) a colaborar con la Xunta de Galicia en el planteamiento de una demanda conjunta al Gobierno del Estado, con el objetivo de alcanzar la gratuidad total del tramo estatal de la vía de alta capacidad mediante una fórmula de peaje en sombra, bonificación total o cualquier otra solución viable de modificación del marco concesional. También se plantea reclamar a la patronal autonómica que incluya esta reivindicación en su agenda institucional y en las reuniones previstas con el Ministerio de Transportes, en igualdad de condiciones que las demandas formuladas respeto de la AP-9. Y por último, que el acuerdo plenario se remitido a la CEG, Xunta y ministerio, así como a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Galicia.

Apunta que en la precampaña de las elecciones autonómicas de 2024, tanto el candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro como la candidata nacionalista Ana Pontón hicieron público su compromiso con la gratuidad de la AP-53, junto con la de la AP-9. O que El Parlamento de Galicia aprobó en diversas ocasiones reclamar la transferencia de la AP-53 a la Xunta. Uno de los últimos acuerdos fue por unanimidad el 19 de febrero pasado en una iniciativa que instaba al Gobierno Central a implantar la gratuidad de los peajes en la AP-9 y AP-53 y a avanzar en la transferencia de la titularidad de estas vías a la Comunidad Autónoma.