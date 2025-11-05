Convocan el Premio Álvaro Cunqueiro de Periodismo Gastronómico
El trabajo ganador recibirá 4.000 euros y 1.000 el mejor de los académicos
REDACCIÓN
El Concello de Lalín, en colaboración con la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC, las asociaciones gastronómicas gallegas y la Axencia Turismo de Galicia, convoca el XXXII Premio Nacional de Periodismo Álvaro Cunqueiro, que cuenta con una dotación económica de 5.000 euros.
Hay un primer galardón de 4.000 euros al mejor trabajo periodístico presentado entre el conjunto de todas las categorías y a lo que podrán concurrir los escritos publicados en medios impresos: los libros, trabajos, publicaciones o investigaciones sobre gastronomía; los trabajos periodísticos emitidos en radios y televisiones; páginas web o trabajos gráficos. Y un premio de 1.000 euros al mejor trabajo académico de alumnos de Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual.
