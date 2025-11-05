El Concello salda la deuda de casi 3 millones con sus trabajadores

El Concello de A Estrada tiene ya completamente saldada la deuda contraída con los trabajadores de la administración municipal por los atrasos vinculados a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

El gobierno de Louzao cumplió el compromiso anunciado en junio, de modo que los trabajadores recibieron en octubre dos pagos: la cantidad principal, mediante una nómina extraordinaria, y los intereses correspondientes, en un abono realizado junto con la última mensualidad salarial. El importe total asciende a 2.787.000 euros. En el pago extraordinario que los empleados públicos recibieron antes de cobrar el salario de octubre se abonaron 1.719.586,52 euros, quedando para finales de mes los intereses generados y las cotizaciones a la Seguridad Social.

Louzao admite que este esfuerzo realizado por el Concello tiene como objetivo «cerrar un capítulo» que no estuvo exento de cierta conflictividad laboral en los últimos años. Fueron 113 los empleados que percibieron estos abonos en octubre, correspondientes a atrasos generados entre 2016 y 2021, con sus respectivos intereses. Para hacer frente a este desembolso íntegro, el gobierno decidió aprovechar la existencia de remanentes. En la reunión que el alcalde mantuvo con los trabajadores para anunciar la decisión de saldar la deuda en un único pago, el mandatario reconoció que «resolver este conflicto era una cuestión prioritaria».