El BNG calcula para 2027 la incorporación de los policías de Lalín

El BNG de Lalín anunció ayer la solicitud de comparecencia del edil delegado de Mobilidade, Pablo Areán, «para dar explicaciones» sobre los hechos acontecidos durante la celebración de las pruebas físicas del proceso selectivo para cubrir plazas de policías locales, «que deberán repetirse por error en los tiempos establecidos».

La organización nacionalista mantuvo el lunes la petición de los afectados, una reunión con varios aspirantes a este proceso selectivo para conocer de primera mano los detalles del ocurrido y el malestar existente «por la nefasta gestión del gobierno municipal». Considera que el error en la fijación de los tiempos máximos sitúa todo el proceso selectivo en una posición muy comprometida y llena de incertidumbres. En un primero momento, recuerda, el Concello afirmó que la irregularidad no afectaba a la legalidad del procedimiento, pero el propio tribunal acordó anular a prueba y repetir el ejercicio, al comprobar que las bases no se ajustaban a la Ley de coordinación de Policías Locales de Galicia. La medida, incide, se adoptó para evitar la presentación de recursos, aunque incrementa el riesgo de impugnaciones, tanto de la prueba ya realizada como de la nueva. Esta última se ajustaría a los tiempos exigidos por ley, pero reduciría los recogidos en las bases vigentes cuando las personas aspirantes presentaron su solicitud. Asegura que la presentación de algún recurso retrasará la resolución definitiva del proceso, más allá de diciembre de este año, impidiendo que los nuevos policías en prácticas acudan al curso de la Agasp en 2026.

La responsable local, Mari Fernández, vaticina que con posibles recursos los nuevos tres agentes no se incorporarían hasta 2027.