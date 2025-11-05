Ariadna Silva, parte do programa AuGal

A estradense Ariadna Silva participa no programa da 15ª edición de AuGAL-Masterclass Audiovisual Galego, á fronte, xunto a Alejandro Gándara, do documental 360 curvas (2025) que se proxectará o 26 de novembro. A súa intervención permite ao alumnado coñecer de primeira man o proceso creativo dun proxecto profesional, desde a dirección ata a produción.