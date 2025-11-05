Activan una campaña a favor de dos empresas alimentarias afectadas por los incendios

Las instalaciones de O Chabulli de Toupiña, en Lagazós, (Lalín) acogieron ayer por la mañana la presentación de una campaña solidaria a favor de dos empresas alimentarias que resultaron afectadas por los incendios forestales del pasado verano. Se trata de la sociedad Mel Aialma, un proyecto familiar de apicultura situado en Laza (Ourense) y Aceiroga, que comercializa desde Quiroga (Lugo) aceite de sus olivares. Los fuegos destrozaron tanto plantas de esta producción como colmenas de la empresa lazana. Ambas firmas son asociadas de los colectivos Slow Food Compostela y de la Asociación Galega de Operadores de Artesanía Alimentaria e Pensos (Agoaap), impulsores de esta campaña solidaria. La primera tiene al frente a Leonor Lorenzo, mientras que el presidente de la segunda es Carlos Brea, de Cervexa Toupiña. Ambos estuvieron acompañados en la presentación por los cocineros Julio Mato y Begoña Vázquez.

Participantes

¿Cómo se articula la colaboración? Los negocios y restaurantes participantes destinan una parte de sus ingresos. Así, en los menús degustación se apartarán 10 euros para esta campaña y 1 euro en las tapas. Además también se habilitará una fila 0. La iniciativa se desarrollará entre el 15 y el 30 de este mes en restaurantes y espacios gastronómicos siguientes: Regueiro da Cova, Gerson Iglesias, Pastelería Mil Hojas, Restaurante Bágoa, Restaurante Portovello, é Restaurante, A Artesa da Moza Crecha, Fran Sotelino, Restaurante Costera, Patricia Galego-Qïchen Biocociña, O Semáforo de Fisterra, Julio Mato, Álex Iglesias, Miguel Mosteiro, Restaurante Pallabarro, O Chabulli de Toupiña y Restaurante Lemur.

Las propuestas gastronómicas deberán estar elaboradas, mayoritariamente, con productos gallegos procedentes de pequeños productores/elaboradores y en las bases también se concreta que se permite la participación con platos dulces o salados, tradicionales o de creación propia.