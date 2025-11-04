Xundeva celebra este jueves en el auditorio sus XX Encontros Gandeiros

El auditorio municipal de Lalín acoge este jueves, día 6, los XX Encontros Gandeiros de la ADSG Xundeva. Tras el café de bienvenida, a las 11.30 inaugura el evento el presidente de la entidad, Arsenio Presas Campos, y el tesorero, Daniel Vázquez López. El ciclo de conferencias arranca con la intervención de Celia Bartolomé, técnica de vacuno de MSD Animal Health, sobre cómo ganarle la batalla a la diarrea neonatal. A su remate Raúl Martínez Fernández, de Rumiantes Laboratorio SYVA SA, explica los cambios en las enfermedades vectoriales en bovino. Desde el servicio técnico de Hypra Margarita Barredo Jiménez se centrará en el manejo de las vacunas como herramientas de prevención. La última ponencia corre a cargo de Francisco Javier Villamil, veterinario de la ADSG Costa da Morte, y gira en torno a la bioseguridad en explotaciones de vacuno. La clausura contará con representantes políticos del Concello de Lalín, de la Deputación y de la Consellería do Medio Rural.