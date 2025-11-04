La Veneciana creará un centro de valorización de vidrio y embalajes

La Xunta acaba de dar luz verde ambiental a un proyecto para la valorización de residuos de vidrio y embalajes presentado por la empresa La Veneciana, asentada en la parroquia de Filgueira.

Según concluye el informe de impacto ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que saldrá publicado próximamente en el Diario Oficial de Galicia, no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada cómo en la propia resolución autonómica.

En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida la participación pública al tiempo que fueron consultados un total de nueve organismos interesados. Fruto de esas consultas, distintas entidades realizaron su valoración y fijaron condicionantes que se añaden a los incluidos en el programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade. Esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos campos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes con relación a aspectos tales como la protección de la atmósfera, población y salud, aguas y lechos fluviales, gestión de residuos, protección de la fauna, vegetación y otros valores naturales así como del suelo y de infraestructuras, entre otros.

Una vez emitido el IIA, que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se remitió la resolución al órgano sustantivo y próximamente se le dará publicidad a través del DOG y de la web de la Consellería de Medio Ambiente.

La valorización se realizará dentro de una planta ya existente en la parroquia de Filgueira de unos 10.000 metros cuadrados de superficie dedicada a la transformación de vidrio. El proyecto prevé la gestión de residuos externos (procedentes de otras instalaciones y de obras del sector de la edificación y de la rehabilitación) y de materiales resultantes del desarrollo de su propia actividad.

3.150 toneladas anuales

El proyecto de valorización se centrará en la recuperación de distintos tipos de residuos de vidrio y en el tratamiento de otros que se generan en la propia planta de Lalín y que se usan para el embalaje, como pueden ser madera, plástico, aluminio, papel y cartón. La iniciativa prevé que las instalaciones tengan una capacidad de tratamiento anual de alrededor de 3.150 toneladas de distintos residuos en el momento en que se encuentren a pleno rendimiento.