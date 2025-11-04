La urbanización de la cuarta fase de Lalín 2000 estará concluida a finales de 2027

La ansiada y ampliación del principal polígono empresarial de las comarcas acaba de dar un nuevo paso con la licitación de las obras de urbanización de la cuarta fase de Lalín 2000. El Consello da Xunta aprobó ayer el inicio del expediente de contratación de estos trabajos por un importe de 11,2 millones de euros. Con esta extensión de 313.497 metros cuadrados, los empresarios podrán ocupar las nuevas parcelas, según las previsiones del gobierno autonómico, a principios del año 2028.

El acuerdo implica la autorización por anticipado del gasto con el objetivo de acelerar la contratación de las obras y así poder dotar cuanto antes a la comarca con más suelo empresarial, «facilitando el asentamiento de nuevas iniciativas empresariales o la ampliación de las ya existentes», indica el ejecutivo gallego. En estos momentos, Lalín 2000 cuenta con un ámbito de ocupación total de 536.758 metros cuadrados, con lo que la nueva ampliación incrementará en un 58,4 por ciento la superficie actual. Con esta cuarta fase se pondrá a disposición del tejido empresarial casi 313.500 metros cuadrados en 42 parcelas cuyo tamaño podrá oscilar entre los 1.131 y los 56.690 metros cuadrados. Además, las zonas verdes se situarán en el perímetro del ámbito del parque con el fin de servir de barrera visual y proteger el entorno rural y las zonas residenciales más próximas.

Cien empresas

Las obras de urbanización deberían estar listas a finales de 2027, una vez que su plazo de ejecución es de 18 meses. El presupuesto global de esta actuación, que incluye desde estudios técnicos de redacciones de planes y proyectos hasta la adquisición de los terrenos o de conexiones exteriores asciende a 25,2 millones. La Xunta subraya que Lalín 2000 se convirtió en un «polo de dinamización económica de la comarca, con una fuerte implantación del sector rural, ya que acoge empresas del sector primario, pero también de entidades del ámbito industrial o terciario». En la actualidad cuenta con cerca de un centenar de empresas con domicilio fiscal en ese ámbito que aportan un total de 1.240 trabajadores, el 39,2 por ciento del empleo que generan las sociedades empresariales lalinenses. La consellería indica asimismo que las mercantiles asentadas en este polígono suman un volumen de negocio de 202 millones de euros, el 53 por ciento de la facturación de las empresas domiciliadas en la capital dezana, que concentra el 53% de las empresas de la comarca dezana y que generan el 55 por ciento del empleo directo. Cita sociedades como Taboada y Ramos, Tecglass, Inasus, Florentino, Megodeza o Avícola Tratante.

El gobierno autonómico recuerda que están en tramitación los planes para la ampliación en 156.685 metros del polígono de Toedo (A Estrada), Fragamoreira (Poio), Louredo (Mos-Redondela), O Pousadoiro (Vilagarcía de Arousa) o la extensión de la MI de la Plisan, que ganará 1,1 millones de metros cuadrados.

El centro social de Filgueira se encajará como equipamiento

La urbanización del polígono permitirá solventar la situación legal en la que se encontraba el centro social de Filgueira, ahora incluido dentro de una zona de equipamientos. El inmueble fue construido en 2012 arrastraba un problema legal al haberse levantado en una finca distinta de la conveniada con los propietarios. Además, a efectos catastrales, las familias asumían el pago de la contribución por un bien que en teoría es de titularidad municipal. Los afectados llegaron a colocar un vallado perimetral en un edificio ya sin actividad vecinal y que dejó de ser la sede del colegio electoral de la zona.