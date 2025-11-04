Susana Tato urge al PAyJ un plan para limpiar los caminos rurales de Agolada

El BNG de Agolada defenderá en el próximo pleno una moción en la que solicita al gobierno local un plan urgente de limpieza y desbroce de los caminos rurales de monte de titularidad municipal, además de un inventario actualizado que permita su mantenimiento anual.

La portavoz del BNG, Susana Tato, señala que buena parte de estos caminos «están cerrados por la maleza, con árboles y zarzas que impiden el paso de los vehículos e incluso de personas», por lo que dificultan el trabajo diario de vecinos y vecinas, amén de incrementar el riesgo de incendios. La moción también pide al ejecutivo de Luis Calvo que requiera a los Tecores que obtienen ayudas municipales que colaboren en esas tareas de limpieza y conservación.

Tato, por último, remarca que unos caminos de monte accesibles y bien cuidados «favorecen el aprovechamiento agrario y forestal, permiten organizar rutas y contribuyen a dinamizar el comercio y el turismo rural».