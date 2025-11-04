El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín y el Puesto de A Estrada, han procedido a la desarticulación de un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína. En el marco de la bautizada como Operación Atamán, se ha detenido a un varón de 50 años, principal cabecilla de la organización, y a su pareja, una mujer de 44, vecinos de la localidad de A Estrada, así como a la investigación de otro varón de 38 años, como presuntos autores responsables. Según explicaron, este grupo se dedicaba a la comisión de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia grupo criminal.

Piden la nulidad del registro en el que se encontraron 2,5 kilos de cocaína / Cedida

El pasado sábado se procedió a al registro domiciliario de la pareja en A Estrada –un punto de venta de droga al que afirman que acudían toxicómanos de toda la provincia– y también a la inspección de un vehículo, en donde se encontraron ocultos en su interior diferentes paquetes de cocaína, siendo su peso de 2.468 gramos.

Los dos detenidos se presentaron ayer ante Tribunal de Instancia, sección civil y de Instrucción número 2 de A Estrada, donde donde se decretó el ingreso del varón por tercera vez en la prisión de A Lama. Su pareja quedó en libertad. Por su parte la defensa ha pedido la nulidad del registro realizado en el vehículo, ya que no era propiedad de la pareja y se encontraba en un garaje de Cuntis, en un partido judicial diferente. Según alegaron, este registro se hizo sin orden judicial y sin permiso del propietario del coche ni de la arrendataria. Si se declara nulo el registro, pedirán su libertad.