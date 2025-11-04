O silencio de Carboeiro ilumina a voz de Leticia Rey
A artista cruceña presenta o videoclip ‘Abrente’, gravado no mosteiro
A cruceña Leticia Rey presentará por primeira vez en directo o seu proxecto Danza Luz o 8 de novembro en Sada, dentro do ciclo Elas Son Artistas. Será un concerto especial pola súa carga simbólica e emocional: a estrea dun espectáculo co que a artista dá vida ao universo poético e visual dun disco que conquistou á crítica e ao público desde o seu lanzamento en setembro.
Como preludio desta estrea, Leticia Rey vén presentar o videoclip de Abrente, dirixido por Pablo Goluboff e rodado no Mosteiro de Carboeiro (Silleda). A peza audiovisual, protagonizada pola propia artista, é unha declaración de principios: a luz que atravesa a pedra, o silencio que se transforma en voz, a vulnerabilidade que se converte en forza. A cámara percorre o espazo monumental cunha mirada íntima e pausada, evocando a pulsión visual que define tamén o disco. Abrente funciona así como síntese de Danza Luz, condensando en catro minutos o seu carácter poético e escénico.
Danza Luz é o seu primeiro traballo integramente en galego e representa un punto de inflexión na súa traxectoria. Publicado unicamente en formato físico, o álbum reivindica o coidado, o tacto e o valor do feito artesanal. O libreto, con ilustracións de María Maquieira e deseño de Andrés Rey, xorde como unha peza artística na que palabra, imaxe e música conviven co mesmo peso. Desde a súa publicación, o disco foi destacado pola súa delicadeza estética e pola madurez da artista, capaz de converter a emoción en experiencia sensorial.
Ese mesmo universo expandirase agora ao escenario. A estrea de Danza Luz está concibida como unha obra total, na que a música se entrelaza coa luz, o vestiario e o corpo para construír unha experiencia escénica única. Neste novo formato, Rey asume tamén o peso do movemento, incorporándoo como parte esencial da súa linguaxe artística. Desde comezos de ano, a artista traballa co apoio da bailarina e creadora Estefi Gómez, nun proceso que lle permitiu explorar o corpo como espazo de liberación e de renacemento.
O espectáculo propón así un diálogo físico e emocional: Leticia encarna o tránsito da sombra á luz a través da danza, xunto a Estefi Gómez, quen, ademais de exercer labores de dirección de movemento e acompañamento escénico, participa como presenza performática e contrapunto visual. A estrea terá lugar este sábado 8 de novembro ás 20:30 horas na Casa da Cultura Pintor Lloréns do Concello de Sada, con entrada libre.
