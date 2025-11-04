Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Corpiño e Madriñán terán magostos o vindeiro sábado

REDACCIÓN

Lalín

En plena época de magostos, as parroquias lalinenses do Corpiño e Madriñán programan senllas celebracións para o vindeiro sábado, 8 de novembro.

O local social do Corpiño, en Santa Baia de Losón, acollerá a partir das 21:30 horas unha cea a base de empanada, panceta, chourizos, postre, castañas, bebidas, café e queimada. Os tickets, a 20 euros para adultos a 10 para nenos (ata 12 anos), poden adquirirse, ata o mércores, día 5, nos bares San Martín, Montoto e O Corpiño e a través dos membros da comisión de festas. Haberá verbena co dúo Punto Zero.

O XVIII Magosto de Madriñán inclúe cea con chourizos á parrilla e ao viño, panceta, criollos, postres feitos polos veciños, pan, café e bebidas, a 10 euros por comensal, gratis para os menores de 10 anos. As reservas poden facerse na Taberna de Penalta ata mañá, mércores. A partir das 21:30 amenizará Bico da Balouta, a través do programa provincial Culturea. Organiza a Asociación Veciñal Sociocultural San Adrián.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents