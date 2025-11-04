Magosto en Carboeiro o día 8 de novembro
A Asociación Veciñal de Carboeiro organiza un magosto o vindeiro sábado, 8 de novembro, a partir das 21 horas. Panceta, chourizo á prancha e ao viño, pan, viño, queixo con marmelo, biscoito, castañas e café forman o menú. As entradas, a 20 euros para adultos e 15 para nenos (ata 12 anos), poden adquirirse no Bar Sanse o por bizum no 675621414. Amenizará a noite o dúo Arcoiris.
