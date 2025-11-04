Lalín celebra la primera de sus ferias del mes
Lalín celebró ayer la primera de sus dos ferias mensuales. La afluencia a los puestos de venta fue desigual y lo que mantiene el tirón es la demanda de pulpo para llevar a los domicilios. El próximo mercado, del día 18, coincidirá en martes. Ya en diciembre la cita del 3 caerá en miércoles y la del 18, en jueves.
