Formación digital para mayores de 65 años

El edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín acogerá desde mañana miércoles un curso de digitalización para mayores de 65 años. Será gratuito y se llevará a cabo también los días 12 y 19, de 10.00 a 12.00 horas. El programa, gratuito, está puesto en marcha por la Fundación Amigos de Galicia y busca el fomento de la autonomía e independencia de los mayores en cuestiones como el manejo de un cajero automático, un teléfono móvil, aplicaciones o uso de GPS.

