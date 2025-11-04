Fallece Mario González, de La Estación de Botos
El cofundador del restaurante La Estación de Botos, Mario González Carrón falleció ayer a los 91 años. Estuvo durante décadas, con su hermano Higinio, también finado, al frente del localo. Casado con Chelmita Vales, tenía tres hijos: Isabel, Luis y José Mario. Sus restos mortales se velan en el tantorio Taboada de Lalín y el funeral y entierro será hoy a las 16.30 horas en el cementerio nuevo.
