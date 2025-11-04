A Estrada da un cambio radical a su recogida de basura

Coincidiendo con la reforma de la plaza de la Farola A Estrada ha decidido poner en marcha un plan para reformar por completo su sistema de recogida de basura en el casco urbano estradense. Este pasa por concentrar contenedores en isletas, en las que habrá contenedor verde, amarillo, marrón y azul, además de un quinto para vidrio en lugares escogidos. Esto irá parejo a una reducción de los puntos de recogida,ya que hasta ahora los contenedores estaban en muchos casos repartidos sin un orden ni agrupamiento.

Esta nueva planificación tendrá sin embargo su gran caballo de batalla en el centro del casco urbano, donde la recogida de basura se ha ido topando con las progresivas peatonalizaciones y humanizaciones para generar algunos problemas que el gobierno local quiere atajar de manera definitiva. A grandes rasgos se podría decir que el plan para estas calles es drástico y obligará a muchos vecinos a andar algo más de lo que están acostumbrados para llegar a los contenedores. El concejal de Promoción Económica y Comercio de A Estrada, Óscar Durán, defiende sin embargo la necesidad de dar un paso necesario para organizar estos puntos de recogida y ayudar en el reciclaje.

Para explicar este plan y sus consecuencias hay que irse atrás en el tiempo. Los vecinos de las calles centrales del casco urbano han ido perdiendo puntos de recogida a lo largo de los últimos años, con la eliminación de contenedores subterráneos como los de la calle Calvo Sotelo o la plaza del Concello, pero también con la eliminación de contenedores que afeaban las nuevas calles peatonales. A pesar de eso, se mantenían puntos claves, algunos de los cuales se van a perder ahora, aunque ofreciendo otros puntos alternativos.

Los contenedores subterráneos de Justo Martínez se eliminarán, dejando este céntrico punto sin punto de recogida. | L.D.

Un caso ejemplificante está en la calle Justo Martínez, donde todavía se mantienen los contenedores subterráneos. Es un punto clave que se va a eliminar ya, al igual que los contenedores del mismo tipo que hay en la calle Castelao. Durán recordó que estos puntos de recogida son ruidosos, sucios y un peligro para los peatones.

La alternativa natural a estos contenedores estaría en el entronque con la calle San Antón, donde hay cuatro contenedores verdes de gran tamaño, que sin embargo también se van a eliminar. En este caso el motivo es un informe de la policía local que reclama su retirada al estar pegados a un paso de peatones en el que reduce la visibilidad. Para sustituir estos dos puntos el Concello habilitará otras dos zonas de recogida, una en la calle Irida y otro en la plaza de la iglesia. En ambos casos serán isletas con diferentes contenedores.

En la calle San Paio se cambiará el aparcamiento al lado derecho, donde se instalará una isleta de contenedores. / L. D.

Otro punto que se eliminará y que traerá cambios es el situado en la calle Marqués de la Vega Armijo, donde ayer ya llegaron las obras de humanización. En esta utilizada calle se va a eliminar el aparcamiento y se retirarán los contenedores. Estos se trasladarán a la calle San Paio, donde también habrá una isleta. El problema en este traslado viene del camión de la basura, cuyo sistema de recogida automático obliga a que los contenedores estén siempre colocados del lado derecho. Por este motivo, no quedará más remedio que cambiar el lado de aparcamiento de los coches en esta calle. Hasta ahora se aparcaba del lado izquierdo y en breve será del lado derecho, donde se instalará la nueva isleta de contenedores.

«Sabemos que son cambios que pueden molestar a algunos y generar algo de caos pero es necesario ordenar el lío de contenedores que tenemos, aumenar la seguridad y fomentar el reciclaje», manifestó Durán.