A Emusi lanza ‘Música en Familia’, dirixida a crianzas de 0 a 3 anos
A Escola de Música Municipal de Silleda (Emusi) incorpora este curso unha nova actividade na súa oferta educativa: Música en familia, dirixida a crianzas de entre 0 e 3 anos acompañadas dun adulto, que busca introducir nas idades temperás o mundo da música a través de cancións, xogos, movemento e danzas. A actividade, que se desenvolverá en grupos reducidos nas instalacións da escola, está deseñada para favorecer a estimulación sensorial e emocional durante os primeiros anos de vida, fomentando a creatividade, a imaxinación e o vínculo afectivo entre nenas, nenos e persoas adultas acompañantes.
Con esta nova actividade continúase ampliando a oferta do centro, abríndoo tamén ás familias con bebés e converténdoo nun espazo de encontro e aprendizaxe dende os primeiros anos de vida. As familias interesadas poden obter máis información e formalizar as inscricións chamando ao teléfono 986 592 004 ou de maneira presencial na propia escola, de luns a venres de 15 a 22 horas.
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- La pesca ilegal arrasa las rías
- Peinador despide su avión «boutique»
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Los Quesada Legido, una saga de artistas
- Miguel Román saca al Celta del enredo
- El Dinoseto cumple un lustro de su mudanza desde Porta do Sol... en paradero desconocido