La Diputación aporta 1,1 millones de euros para el auditorio de Vilatuxe

El presidente de la Diputación provincial, Luis López, firmó el convenio de colaboración con el alcalde de Lalín, José Crespo, para la ampliación del auditorio de la parroquia de Vilatuxe y la urbanización de su entorno. En el acuerdo del Plan Extra, López y Crespo sellaron un acuerdo a través del cual el organismo provincial aportación 1,1 millones de euros para financiar una obra valorada en cerca de 1,8 millones. «Es una apuesta por llevar servicios a las parroquias, algo que coincide con la labor descentralización de la Diputación, para que los vecinos puedan contar con infraestructuras de calidad vivan donde vivan», destacó el dirigente provincial.

El proyecto servirá para actuar en el auditorio de Vilatuxe, tanto para su ampliación como para la urbanización de su entorno que cuenta con varias equipamientos municipales. La reforma supondrá la modernización integral del edificio en varios aspectos como la climatización, la iluminación y la implantación de un sistema de detección de incendios y evacuación. Mientras que con la urbanización se llevará a cabo a renovación de firmes, la ampliación del número de plazas de aparcamiento y el acceso a la edificación para que sea más cómodo y seguro, así como la construcción de aceras y el soterramiento de todos los servicios. «Para Lalín es una obra muy importante. En Vilatuxe tenemos una escuela de música que funciona con más de 100 alumnos, por lo que tiene que tener unas infraestructuras idóneas y el auditorio para la actividad que hay no llega. Ese es el motivo del Plan Extra, para que el auditorio de Vilatuxe sea un referente para el buen hacer en el arte de la música», explicó el regidor, quien reconoció el acierto del gobierno provincial por impulsar este plan para concellos de menos de 50.000 habitantes.