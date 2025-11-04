El bipartito reclama a la Xunta obras por valor de 9,1 millones

El PSOE sacó adelante en el pleno de ayer y con el apoyo de sus socios de gobierno, Unidade por Rodeiro, la moción en la que insta la Xunta a incluir al municipio en sus presupuestos de 2026. Son inversiones que superan los 9,1 millones de euros, entre los 3,3 para construir la nueva depuradora, los 5 millones para vivienda pública o los 800.000 que cubrirán el remate del centro de día y del Punto de Atención á Infancia (PAI), así como la pavimentación integral de la carretera entre Lalín y Alto do Faro.

El PP se abstuvo «porque esta moción llega tarde y no recoge todas las necesidades reales». La portavoz, Cati Somoza, recuerda que en vivienda pública ya en abril la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, le recordó al alcalde, José Luis Camiñas, la línea de ayudas de su departamento para convertir las casas de los maestros en viviendas de protección oficial. A día de hoy, más de medio año después, el bipartito aún no inició la desafectación previa de los inmuebles, y tampoco se adhirió al convenio mediante el que puede emplearse suelo de los municipios para contar con vivienda pública.

El gobierno de coalición tumbó las dos mociones del PP, ambas centradas en la mejora de viales. Una de ellas reclama la consecución y expropiación de los terrenos para poder ensanchar la pista municipal entre Carboentes y Arnego, en un tramo de ocho kilómetros, de cara a su permuta con la Diputación. El pase de esta vía a titularidad provincial a cambio de la cesión al concello de otras vías se abordó por primera vez en diciembre. Somoza lamenta que el alcalde aún no se haya reunido con los vecinos de cara a la expropiación, que facilitaría el tráfico ya que este vial soporta mucha maquinaria agrícola. Desde el gobierno, Camiñas insiste en conocer qué carreteras quiere incluir la Diputación en esa permuta, «con la finalidad de avanzar con rigor y poner fin a esta situación de indefinición» El Concello seguirá sin acondicionar dos pistas de Bagarelas: las que enlazan con Saborín y Melide. Alega que no va a preparar un proyecto solo para estos dos viales. Las pistas ya se incluyeron en otra demanda del PP, en septiembre, con 11 carreteras más.

Sin emisión en directo de los plenos

En la tanda de ruegos y preguntas, el único partido de la oposición preguntó por las labores de mantenimiento del CPI. Camiñas remarcó que no es una instalación municipal, pero «la Xunta recuerda que existe un convenio de la Fegamp, al que se adhirió Rodeiro cuando era Manuel Salgado alcalde y José Luis Camiñas concejal, según el que la limpieza del colegio compete a la Xunta, pero es el Concello quien se encarga del mantenimiento» y de reparar cualquier avería. Lo único que hizo el bipartito antes del comienzo del curso fue desbrozar los setos, añade los populares.Cati Somoza preguntó también por cuándo van a emitirse en directo por el canal de Youtube las sesiones plenarias de la corporación, así como por los presupuestos locales del año que viene.