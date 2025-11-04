Las bandas lalinenses ofrecerán conciertos de Santa Cecilia el 22 y el 23

La programación cultural de Lalín para este mes incluye propuestas para buena parte de los días de noviembre. El viernes (19.00 horas) se celebrará una mesa redonda sobre la Bienal Laxeiro, que presentará catálogo. El sábado el Museo Casa do Patrón acogerá la presentación de un libro sobre plantas medicinales y ese mismo día (17.00 horas) el Salón Teatro albergará el espectáculo Las Divas del K-Pop.

Ya el domingo habrá una nueva sesión de cine en el Salón Teatro con el pase de la película Wallace e Gromit. El 10 se presentará la campaña de prevención de la violencia de género y el 11 el Seminario de Estudos de Deza (SED) participará en la salida cultural a Mondoñedo. Durará toda la jornada con salida a las 9 horas y vuelta a las 21 horas. Incluye una ruta por el Mondoñedo literario a cargo de Armando Requeixo, escritor, crítico literario, secretario del Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en Humanidades, profesor de la USC y coordinador de publicaciones y de actividades de la Casa-Museo Álvaro Cunqueiro. El 16 se proyectará la película Rapa y el 17 se celebrará una charla de Noelia Moreau, educadora social, sexóloga y agente de igualdad de género en el edificio sociocultural (18.00 horas).

Los días 19 y 26 habrá un taller de cerámica en el auditorio (18.00 horas) y los interesados en inscribirse pueden hacerlo en la dirección museo@lalin.gal. El 22 el vestíbulo del consistorio acogerá la concentración por el día contra la violencia de género, donde además se realizarán escenificaciones (18.00 horas). El acto central será el día 25. El 23 se exhibirá la película A Galiña Turuleca, mientras que los días 28 y 31 están previstos, en cada caso, un monólogo y el pase de la película O mostro mariño. Serán a las 21.00 y a las 18.00 horas, respectivamente.

Además, las bandas del municipio celebrarán la festividad de Santa Cecilia. El 22 serán los conciertos de las de Vilatuxe (12.00 horas) y de Lalín (20.00), mientras que el 23 (13.00 horas) será el de la de Muimenta. El 25 a las 18.00 actuará en el Salón Teatro el profesorado del CMUS de Lalín. Los espectáculos de las formaciones musicales de las dos mencionadas parroquias tendrán lugar en los auditorios de estos núcleos, mientras que el de la Banda de Lalín está programado en la sala Tuno Valdés del auditorio municipal.

Los domingos continúan las sesiones de baile (18.00 horas) en el centro comercial Pontiñas.