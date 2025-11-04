Arranca en Silleda ACTIVA-DAS para mulleres con discapacidade
O Concello de Silleda iniciou onte unha nova edición do programa ACTIVA-DAS: claves para o apoderamento das mulleres con discapacidade, promovida polo Centro de Información á Muller (CIM) en colaboración coa Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar) e a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami). As sesións celébranse tamén o mércores e venres desta semana, en horario de 10 a 13 horas, na Casa da Xuventude.
O programa, dirixido a mulleres con discapacidade, busca fortalecer a súa autoestima, mellorar as habilidades sociais e fomentar o apoderamento persoal e colectivo. Aborda a resolución de conflitos e a sensibilización fronte ás violencias cara as mulleres con discapacidade no ámbito das TIC. «Con programas coma este seguimos avanzando cara a unha sociedade máis inclusiva e igualitaria, poñendo o foco nas capacidades, na autoestima e na participación activa das mulleres», valora a concelleira de Benestar e Igualdade, Ángela Troitiño. Conta co financiamento da Consellería de Política Social e Igualdade.
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- La pesca ilegal arrasa las rías
- Peinador despide su avión «boutique»
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Los Quesada Legido, una saga de artistas
- Miguel Román saca al Celta del enredo
- El Dinoseto cumple un lustro de su mudanza desde Porta do Sol... en paradero desconocido