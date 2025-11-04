Alegan que obras forestales dañan la flora estradense

La Asociación Verdegaia informó que durante la realización de obras en las vías forestales llevadas a cabo por el Concello de A Estrada, junto con el Servicio de Prevención de Incendios de Pontevedra en las parroquias de Souto, Codeseda y en los límites con Cerdedo-Cotobade, se están viendo gravemente afectados una serie de valores naturales y patrimoniales muy relevantes en el ámbito autonómico.

Hábitat de Interés Comunitario Prioritario en Chan de Lamas, afectado por cortes de maquinaria.

El ensanchamiento y apertura de nuevos viales provocó la eliminación o alteración de ejemplares de cinco especies de flora amenazada, entre ellas la Lycopodiella inundata, un raro helecho en peligro de extinción que cuenta en esta zona con la mayor población gallega de la especie. También se produjo un importante impacto sobre las poblaciones de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis y Narcissus cyclamineus, dos especies bulbosas que se vieron directamente afectadas por los cortes en el terreno. Por último, también están siendo dañadas dos especies de briófitas amenazadas, Sphagnum pylaesii y Fuscocephaloziopsis connivens, debido a las alteraciones sufridas en su frágil ecosistema, los pastizales.

Otro lugar de especies protegidas alterado.

Por otro lado, también se vieron afectados Hábitats de Interese Comunitario, entre ellos dos considerados prioritarios por la Directiva Hábitats. Estos fueron las turberas altas activas y los brezales húmedos atlánticos de Erica tetralix y E. ciliaris, los cuales recibieron importantes daños al ser atravesados por la maquinaria.

Estos hábitats tienen muy poca capacidad de recuperación ante las alteraciones, especialmente cuando afectan al nivel freático, como sucede en este caso. Cabe destacar que estos lugares son refugio de muchas especies amenazadas como la Littorella uniflora, que cuenta en uno de estos brezales con una de las cinco poblaciones que se conocen actualmente en Galicia. Estas actuaciones denunciadas se llevaron a cabo sobre varias zonas húmedas incluidas en el Inventario de Zonas Húmidas de Galicia, así como en varios manantiales de arroyos del río Umia.

Las obras realizadas, que además de movimientos de tierra incluyen la instalación de tuberías, provocan el efecto contrario al que se busca con la prevención de incendios, pues lo que están haciendo es drenar y secar los pastizales afectados, ecosistemas que de manera natural funcionan como almacenes de agua durante el año.

Con estas actuaciones, el próximo verano esta zona estará más seca y más susceptible de arder. Los propios pastizales ya son cortafuegos naturales; indican desde la asociación, «por ello, cuando este tipo de infraestructuras se hacen sin planificación ni análisis previo del territorio, pueden generar efectos adversos, como ocurre en este caso», concluyen.

Estas zonas húmedas son un ecosistema característico de Galicia porque, dado el tipo de suelo que tenemos, son el almacén natural de agua, tienen un efecto esponja y alimentan los ríos, arroyos y manantiales de muchas traídas. Son, por tanto, espacios importantes que deben protegerse.

Patrimonio cultural doblemente afectado

Verdegaia también protesta por la realización de trabajos en entornos de protección de elementos patrimoniales como mámoas y petroglifos, con intervenciones de maquinaria pesada a escasos metros del destacado Petroglifo de Chan de Lamas, en el que se representa un gran ciervo, único en A Estrada y muy singular en comparación con otros gallegos.También se derribaron muros de piedra en seco, los cuales están reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A esto se le suma que es en este ecosistema dañado donde tienen parte de su hábitat los caballos de la Rapa das Bestas de Sabucedo, declarada Bien de Interés Cultural. El espacio por donde se desarrolla parte de la celebración es en A Baixa.Ante estas obras, la asociación solicitó a distintos organismos las autorizaciones necesarias para llevarlas a cabo y la documentación relativa al proyecto. También piden su paralización inmediata y la restauración de estos ecosistemas naturales, necesarios para combatir el cambio climático, las futuras sequías y cuidar la flora.