Acuerdan repetir las pruebas físicas para las plazas de policía en Lalín

El tribunal del proceso de selección de las plazas de Policía Local de Lalín acaba de decidir la repetición íntegra de la totalidad del tercero ejercicio y la anulación de esta parte del proceso selectivo, en el que están incluidas las pruebas físicas, para acometer de nuevo la elección de candidatos con los tiempos que serían correctos en la prueba de la carrera de 50 metros. Así se desarrollará la parte física de los exámenes «con las máximas garantías y evitar cualquier tipo de recurso por parte de los candidatos que pudiera truncar la elección de nuevos miembros de la policía», informó el Concello. La decisión se toma después de haber realizado diversas consultas y pese la que una parte del tribunal entendía que el proceso no se vería afectado por la «errata en la transcripción de los tiempos, al tener unas bases consolidadas y aprobadas y al tener pasado sin ningún tipo de alegato o reclamación el proceso de exposición pública». El tribunal entiende que el hecho de que la errata en la transcripción de las unidades de tiempo, a las que tuvo que ajustarse la prueba al enterarse un miembro del tribunal -no ninguno de los participantes en las pruebas in situ en el error en las mismas, hace que el proceso no se ajuste exactamente la Ley Gallega que rige a las policías locales, y que por tanto, y pese a tener unas bases aprobadas en forma y tiempo, no se ajusta a la normativa al faltar a la literalidad de la normativa autonómica que dice que son 7,40 segundos y no los 7 minutos y 40 segundos que dicen las bases y que claro está que presentan una errata que no tendría ningún tipo de coherencia.

Con estos condicionantes, y partiendo de que la errata solo es consecuencia de una equivocación en la transcripción de los tiempos, «sin mala fe, y que ni los propios participantes lo apreciaron en las bases antes de ser alertados por los propios técnicos encargados de la realización de la prueba», se decide la repetición de la totalidad del proceso en la parte física y que se vuelva a convocar a los aspirantes para las pruebas físicas con un tiempo correcto en la prueba de 50 metros, que es una de las seis pruebas físicas que se realizan. La fecha de las nuevas pruebas está pendiente de fijarse en una reunión del tribunal que se encargaría de comunicarlo a los participantes en el proceso.

Forno: «Esto está dañando la imagen del pueblo»

La secretaria xeral del PSOE de Lalín, Alba Forno, atribuye el error en las bases «a la deriva política de un gobierno agotado, descordinado y con un alcalde a tiempo parcial que está dañando seriamente la imagen de Lalín».Forno calificó de «grosero e irresponsable» que el PP pretenda culpar a la oposición de este nuevo escándalo, recordando que existen órganos municipales que aprueban las bases, un tribunal designado por el propio gobierno y un ejecutivo «lleno de concejales liberados y asesores que tienen el deber político de garantizar el buen desarrollo de un proceso selectivo». Forno, que contactó con varios aspirantes perjudicados afirma que su partido valora reunirse con ellos para evaluar posibles acciones. «Se vieron sorprendidos en el mismo momento de la prueba por el error, informándoseles en el momento de que el tiempo para recorrer 50 metros era de 7 y 8 minutos, algo que consideraron una auténtica afrenta después de meses de preparación y esfuerzo», dice y añade que aspirantes le aseguraron que nunca habían visto un caso así. «El proceso está contaminado desde el principio, cuando en el examen teórico aparecieron respuestas ya marcadas y hubo que repetirlo», dice. Además, alega que este nuevo episodio llega en un momento grave, con una Policía Local casi desmantelada, con solo ocho agentes operativos, lo que impide cubrir los servicios.Por otro lado, defiende la labor de su partido en gestiones ante otras administraciones de asuntos que afectan a Lalín.