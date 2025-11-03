El tribunal aclara que la «errata» en las bases no afectó al proceso selectivo para la Policía Local

El tribunal calificador del proceso selectivo para la cobertura de tres plazas de Policía Local en Lalín informa de que lo ocurrido en las pruebas físicas se debe a una errata evidente en las bases, detectada con anterioridad a su celebración. De hecho, puntualiza que la detección previa permitió que las personas aspirantes accedieran a las pruebas físicas conocedoras de esa errata, por lo que no se produjo ninguno menoscabo para quien optaba a las plazas.

Una vez identificada la errata, el tribunal la comunicó a las personas aspirantes presentes, según se indica desde el gobierno municipal. Añade que no se registró in situ «ninguna reclamación ni queja» por parte de los opositores, al margen de «la anécdota» que suponía realizar esa prueba con un tiempo más que sobrado. Cabe reseñar que las bases permitían cubrir una distancia de 50 metros en 7 minutos y 40 segundos, en el caso de los hombres, y 8 minutos y 20 segundos, para las mujeres.

El tribunal recuerda que las bases se sometieron a un período de información publica en la que ni opositores ni los socialistas –cuya formación dio a conocer lo sucedido y exige la asunción de responsabilidades– presentaron ninguna alegación ni alertaron de ningún error. Este tipo de erratas cuentan con un procedimiento de subsanación que no afecta al proceso selectivo, según la explicación del jurado remitida por el ejecutivo local. En este caso, al no haberse excluido ningún concurrente y celebrarse las pruebas con normalidad, «no se produce menoscabo ni de la transparencia, ni de la objetividad, ni de la igualdad del proceso, por celebrarse para todos en iguales condiciones de exceso de tiempo».

"Anécdota"

El gobierno de José Crespo alega que se trata de «un error administrativo, no político, a pesar de lo que pretenden hacer ver los socialistas, más preocupados del desgaste político que de los lalinenses». Lamentan no haber apreciado «la misma celeridad» en la concejala Alba Forno para salir a defender cuestiones clave para Lalín como la transferencia de la AP-53, el restablecimiento de los exámenes de conducir o la implantación de la Agencia Tributaria, «asuntos sobre los que no habló ni trabajó para que sus compañeros en Madrid los hagan realidad». «Una vez más, el PSOE prefiere la anécdota frente al trabajo serio y responsable por Lalín y por los lalinenses», concluye.