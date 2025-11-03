Treinta de las 140 aldeas de Vila de Cruces no llegan a diez habitantes

Vila de Cruces inició 2023 con un aumento de población por primera vez en treinta años. Flor de un día. Si entonces ganaba 19 residentes, al año siguiente perdía 51. A 1 de enero de 2024 se desangraba demográficamente en 18 de sus 28 parroquias; seis mejoraban sus cifras y las otras cuatro lograban, al menos, mantenerse sin variación.

El núcleo urbano que conforma la capital del municipio y que le da nombre al mismo sí muestra fortaleza demográfica y rebasa en ocho habitantes los 1.300, tras ganar 34 el pasado año. Se suman a los 62 que se había apuntado el anterior, eso sí, después de un par de ejercicios de estancamiento. Las otras parroquias en positivo son Ferreirós, que sube su censo en siete personas; Salgueiros, que remonta cuatro; Loño, con tres; y Besexos y Gres, con dos más cada una. Las unidades que conservan el mismo total de empadronados son Arnego, Larazo, Obra y Oirós.

A pesar del retroceso general, las parroquias en recesión se mantienen en 18. Las mayores caídas corresponden a Añobre y San Pedro de Losón, que pierden 7 vecinos, por encima del 9% del total. A continuación se sitúan Duxame, con cinco menos (8,7%); Portodemouros, con dos (7,4%); Brandariz, con once (5,6%); Piloño, con quince (5,3%); Fontao, con 10 (4,5%); Insua, con cuatro (4,2%); y Merza, con catorce, y Bodaño, con cinco (4% en ambos casos).

En Vila de Cruces hay 140 aldeas y treinta –una de cada cinco– no llegan a la decena de habitantes. A esta nómina se suma Penagudín, en Losón, que pasa de once a siete residentes. Los únicos núcleos que rebasan el centenar de habitantes, al margen de la villa capitalina, son Fontao y Vilar, con 163, aunque se deja nueve en un año; y A Moa, en Merza, con 102, tras ceder uno. En cambio, Brandomés cede 16 y se queda en un centenar justo.

La parroquia más poblada del rural sigue siendo Camanzo, con 381 empadronados, seguida de Merza, con 337, y de Carbia, la antigua capital, que ya baja de los 300. Portodemouros, con 25, es la que menos residentes tiene, seguida de Arnego, con 30, y Asorei, con 33. Como únicas aldeas deshabitadas repiten Souto (Insua) y Silvares (Merza).

Habitantes por lugares en 2024

Añobre (67 vecinos, 7 menos que en 2023). Añobre (25), Beuvas (16), A Costa (11), Vilariño (15).

Arnego (30, igual que en 2023). Barrio (1), Eirexe (4), Fontarcada (13), O Outeiro (6), Pazos (6).

Asorei (33, -1). Asorei (33).

Bascuas (88, -3). Aldea e Fondevila (43), Armada (1), Dosmestres (17), Igrexa (15), Noveledo (15).

Besexos (77, +2). Barrio (35), Castro (27), Esmoriz (15).

Bodaño (122, -5). Castrelo (46), Susovila (76).

Brandariz (185, -11). Brandariz (2), Brandomés (100), Pastoriza (22), Pinlle (26), Vilar (35).

Camanzo (381, -2). Albín (22), Amosa (27), Camanceiros (45), Candañedo (59), Cernadela (10), Freande (39), Frieira (8), Guieral (48), Lamego (22), A Pena (31), Señorín (18), Souto (15), Tirabá (24), Vilanova (13).

Carbia (299, -8). Abealla (55), O Abollo (26), Casal (23), Covas (25), Pastoriza (71), A Pena (31), Pousadoiro (19), Serrape (49).

Cruces (1.308, +34). Vila de Cruces (1.308).

Cumeiro (168, -6). Carballal (23), Castro (57), Cumeiro (14), Garnil (16), Navaza (43), Pampín (4), O Penedo (11).

Duxame (52, -5). Duxame (30), Moreira (9), San Miguel (13).

Ferreirós (67, +7). Casal (23), Ferreirós (44).

Fontao (209, -10). Aguiar (10), O Cruceiro (6), Fontao e Vilar (163), Salgueiros (6), A Brea (24).

Gres (130, +2). Capela (55), Cirela (44), Gres (31).

Insua (90, -4). Castro (4), Couto (4), Dorvisou (31), Nogueiras (8), Souto (0), Vilanoa (11), Vilar (14), Xordedo (18).

Larazo (148, =). Caxide (35), Cedelle (41), A Contiña (41), Larazo (23).

Loño (85, +3). Caldavila (5), Cortegada (18), Docampo (8), Espiñeiro (1), Loño (5). Outeiro (2), Reboredo (17), Sobradelo (29).

Losón (70, -7). Fervenza (12), Fonte de Lara (17), Lamela do Medio (6), Outeiriño (3), Pazo (25), Penagudín (7).

Merza (337, -14). A Dobreixa (8), A Moa (102), Outeiro (94), Paradela (6), Reboredo (73), Silvares (0), Sulago (38), Valboa (16).

Obra (80, =). Obra (80).

Oirós (106, =). A Corredoira (32), Eirexe (7), Pazos (41), Penela (22), Souto (4).

Ollares (85, -1). Amosa (12), Casanova (6), Ollares (67).

Piloño (265, -15). Alcobre (16), Arbián (59), A Caseda (45), Cerdeiriñas (74), Combarro (23), Pousada (21), Taboada (27).

Portodemouros (25, -2). Arxe (6), Outeiro (19).

Sabrexo (205, -1). Barral (18), Cortizada (20), Fontarcada (19), Orza (52), Outeiro (34), Sabrexo (24), Souto (38).

Salgueiros (136, +4). Barreiros (11), Lareo (31), Penasgarfas (23), O Penedo (35), O Valado (36).

Toiriz (183, -1). Barrio (27), Cima de Aldea (17), Fafiás (14), Fornelos (11), Foxacos (4), Madrosende (34), Mosteiros (6), Sampaio (10), Senra (60).