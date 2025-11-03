Un tráiler derriba parte del muro de la Fundación de A Estrada
Un tráiler derribó parte del muro delantero de la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada, ubicada en la zona de Figueiroa. Los hechos tuvieron lugar tras la pasada Feira do Moble de Galicia, cuando el camión quiso acercarse al recinto para la recogida de material. La policía local acordó la zona por seguridad. Desde la Fundación aguardan que puedan comenzar en breve las obras para volver a levantarlo, una vez que ya pasó el perito del seguro. En el golpe se vio afectado una parte del muro de bloques y también parte de la verja.
