Santo Tomé de Ancorados cierra el Samaín con una gran fiesta
Cientos de vecinos se acercaron en la noche del sábado a la parroquia estradense de Santo Tomé de Ancorados, para disfrutar de un Samaín de alto nivel. Los asistentes pudieron participar en la gran cena popular, con desgutación de «porco á brasa» gratuita, actuaciones musicales, y muchos sustos y sorpresas. La procesión de la Santa Compaña fue el plato fuerte a medianoche, junto al tunel del terror, una delas grandes atracciones, como la guillotina o el cementerio.
