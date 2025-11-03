Santo Tomé de Ancorados cierra el Samaín con una gran fiesta

Cientos de vecinos se acercaron en la noche del sábado a la parroquia estradense de Santo Tomé de Ancorados, para disfrutar de un Samaín de alto nivel. Los asistentes pudieron participar en la gran cena popular, con desgutación de «porco á brasa» gratuita, actuaciones musicales, y muchos sustos y sorpresas. La procesión de la Santa Compaña fue el plato fuerte a medianoche, junto al tunel del terror, una delas grandes atracciones, como la guillotina o el cementerio.