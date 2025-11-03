Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santo Tomé de Ancorados cierra el Samaín con una gran fiesta

La guillotina de Ancorados fue una de las grandes atracciones.

Cientos de vecinos se acercaron en la noche del sábado a la parroquia estradense de Santo Tomé de Ancorados, para disfrutar de un Samaín de alto nivel. Los asistentes pudieron participar en la gran cena popular, con desgutación de «porco á brasa» gratuita, actuaciones musicales, y muchos sustos y sorpresas. La procesión de la Santa Compaña fue el plato fuerte a medianoche, junto al tunel del terror, una delas grandes atracciones, como la guillotina o el cementerio.

