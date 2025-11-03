Melodías con aires porteños para tomar el vermú en Lalín

Emilce Rosana y Alejandro Szabo ofrecieron ayer un concierto con mucho sabor argentino en la sesión vermú de la cafetería del Círculo de Recreo-Casino de Lalín. Buenos Aires, nombre artístico del dúo, deleitó a la concurrencia con un repertorio protagonizado por el tango, el vals y la milonga, melodías y letras con mucha historia que transportan a quienes las escuchan al mismísimo corazón porteño de la ciudad bañada por el Río de la Plata.