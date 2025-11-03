Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lalín acoge el miércoles un aula sobre redes sociales

REDACCIÓN

Lalín

La Diputación de Pontevedra organiza esta semana cuatro nuevos talleres de capacitación tecnológica dentro de la Rede SmartPeme+. Uno de ellos tendrá lugar en la oficina de Lalín el miércoles, a las 12.00 horas. El aula telemática lleva por título «Copywriting I-Redes Sociais». Las personas que participen en esta formación descubrirán cómo las palabras pueden convertir sus publicaciones en las redes sociales en conversaciones y las personas seguidoras en clientela.

Fátima Faílde, licenciada en Publicidade e Relacións Públicas y con experiencia además en comunicación corporativa, será la encargada de impartir esta sesión, en la que además se abordará la forma idónea de emplear un lenguaje mas familiar, auténtico y persuasivo en las redes sociales. SmartPeme+ ofrece además otros talles hoy en la oficina de Pontevedra (sobre cómo emplear la inteligencia artificial para la optimización de motores de búsqueda en internet) mañana en Barro en torno a la ciberseguridad, y el jueves en Cambados, con el marketing como protagonista.

TEMAS

