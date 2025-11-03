Lalín acoge el miércoles un aula sobre redes sociales

La Diputación de Pontevedra organiza esta semana cuatro nuevos talleres de capacitación tecnológica dentro de la Rede SmartPeme+. Uno de ellos tendrá lugar en la oficina de Lalín el miércoles, a las 12.00 horas. El aula telemática lleva por título «Copywriting I-Redes Sociais». Las personas que participen en esta formación descubrirán cómo las palabras pueden convertir sus publicaciones en las redes sociales en conversaciones y las personas seguidoras en clientela.

Fátima Faílde, licenciada en Publicidade e Relacións Públicas y con experiencia además en comunicación corporativa, será la encargada de impartir esta sesión, en la que además se abordará la forma idónea de emplear un lenguaje mas familiar, auténtico y persuasivo en las redes sociales. SmartPeme+ ofrece además otros talles hoy en la oficina de Pontevedra (sobre cómo emplear la inteligencia artificial para la optimización de motores de búsqueda en internet) mañana en Barro en torno a la ciberseguridad, y el jueves en Cambados, con el marketing como protagonista.