La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en A Estrada

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín y el Puesto de A Estrada, han procedido a la desarticulación de un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína.

Este grupo se dedicaba a la comisión de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia grupo criminal.

En el marco de la Operación Atamán, se ha detenido a un varón de 50 años, principal cabecilla de la organización y a su pareja, una mujer de 44, vecinos de la localidad de A Estrada, así como a la investigación de otro varón de 38 años, como presuntos autores responsables.

Se ha procedido a un registro domiciliario y a la inspección de un vehículo, localizando oculto en su interior diferentes paquetes de una sustancia que resulta ser cocaína, siendo su peso bruto de 2.468 gramos.

Se incautan dos vehículos de alta gama, así como otros utensilios para la elaboración y distribución de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

Todos ellos poseen numerosos antecedentes por hechos similares, así como ingresos en prisión.

Los autores, a pesar de no tener actividad profesional ninguna, llevaban un alto nivel de vida, y a este punto de venta de droga acudían toxicómanos de toda la provincia.

En todo momento la operación ha sido dirigida y coordinada por el Tribunal de Instancia, sección civil y de Instrucción número 2 de A Estrada.

Los detenidos pasaron esta mañana a disposición judicial, donde se decretó el ingreso en prisión del varón.