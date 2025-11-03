Cuatro casas rurales de la zona se suman al programa Carné +65

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó ayer la casa rural estradense Torres de Moreda para hacerle entrega a su propietaria del distintivo que acredita que este establecimiento está adherido al Carné +65, impulsado por la Xunta para fomentar el envejecimiento activo entre los mayores y disfrutar de todas las posibilidades de la Galicia Calidade.

A través del Carné +65 los usuarios pueden beneficiarse de descuentos y promociones en servicios de salud y bienestar, óptica, comercios de moda y otra variedad de servicios de ocio y ocio. En estos momentos, la conselleira recordó que ya son alrededor de 900 los establecimientos adheridos y en los que se puede hacer uso de esta tarjeta.

En el caso de las comarcas, hay otras tres casas rurales que participan en este programa. Se trata de Casa da Botica (A Estrada), Casa da Capilla (Vila de Cruces) y Casa Grande de Fuentemayor (Silleda). En la categoría de salud hay cinco establecimientos en A Estrada, otros cinco en Lalín y uno en Silleda. Son todos ellos dentistas, ópticas y centros auditivos. En la categoría de moda hay tres en Lalín y otros tres en Silleda. En comercios varios, aparecen dos tiendas en Silleda y dos en Lalín, principalmente de decoración. Todos ellos se pueden consultar en la página web.

Fabiola García recordó que la Xunta envía automáticamente el Carné +65 a los mayores sin necesidad de que lo soliciten, una vez que lo reciban en su domicilio pueden emplearlo en los establecimientos que se sumaron al programa únicamente presentando este documento.