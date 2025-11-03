El cine estradense recibe 15.000 euros de la Xunta

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitó recientemente los Minicines Central de A Estrada, donde animó al público gallego a «recuperar el hábito de disfrutar del cine en pantalla grande» y subrayó la importancia de estas salas «para la vida cultural y social de las villas gallegas».

El cine estradense es uno de los 17 espacios de Galicia subvencionados este año por la Xunta, dentro de una línea de ayudas destinada a garantizar la sostenibilidad de las salas, especialmente las ubicadas fuera de las grandes ciudades. En total, la Axencia Galega das Industrias Culturais–dirigida por Jacobo Sutil, quien acompañó al conselleiro– distribuye 271.500 euros entre 17 cines comerciales con más de 70 pantallas.

El propietario de los Minicines Central, Luis Rivadulla, celebra el respaldo institucional y recuerda que «este tipo de apoyos son esenciales para mantener los cines de pueblos como A Estrada, porque otros como Lalín, Redondela o Betanzos, que hace años tenían, ahora ya no tienen».

En el caso estradense, la subvención asciende a 15.000 euros, repartidos en dos anualidades. La primera, 7.500 euros que recibirán en 2025, y la suma restante, en 2026. Esta ayuda permitirá continuar con una programación estable y con actividades paralelas, como los «Cineencontros», las sesiones escolares o las promociones para público infantil y senior.

«Desde la pandemia, el cine fue una de las actividades culturales que más sufrió. Estamos todavía a menos del 50 % de los espectadores que teníamos en 2018. En A Estrada la caída fue menor, pero sigue siendo difícil», explica el empresario estradense.

La línea de subvenciones de la Xunta busca diversificar la oferta de contenidos y fomentar la proyección de cine gallego y europeo, así como dinamizar el público joven y senior con campañas específicas. En ese sentido, los Minicines Central ya trabajan para reforzar su vínculo con el audiovisual gallego: «Les propusimos crear un bono joven, una iniciativa que sirva para acercar a los adolescentes al cine. Es una forma de recuperar ese público que ahora mismo se ha acostumbrado a consumir películas solo en plataformas digitales».