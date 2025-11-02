Xuventude en Viñetas, en A Estrada el día 15

La Diputación pone en marcha el programa Xuventude en Viñetas, un ciclo de talleres de cómic dentro del segundo encuentro Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes. Estará en A Estrada con el taller «Creación de personaxes» el sábado 15 de noviembre, en la Sala Abanca, de 11.00 a 13.00 horas, a cargo de la ilustradora Lucía Cid.