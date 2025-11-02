El termalismo triunfa en Deza y Tabeirós
Un total de 138 personas de 21 municipios de la provincia participarán, a partir de este domingo, en el programa de termalismo +Benestar de la Diputación de Pontevedra. Algunos vecinos de A Estrada, Cerdedo-Cotobade y Vila de Cruces podrán disfrutar de estancias en el hotel Gran Talaso de Sanxenxo, y otros en el Balneario de Mondariz. Por otro lado, los de Lalín irán al Hotel Carlos I Silgar, en Sanxenxo. Este programa tiene como objetivo ofrecer a los participantes estancias de cinco noches en balnearios de la zona, promoviendo un envejecimiento activo y ocio saludable.
