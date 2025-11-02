Silleda participa en un programa de la UVigo contra la violencia de género en el rural

Como ya anunció días atrás la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, durante el primer encuentro del Consello da Muller, el municipio participará el martes en un encuentro con el equipo creativo de la Universidade de Vigo para poner en marcha el programa «Aprendizaxe e Servizo». Es un proyecto de sensibilización que impulsa la Subdelegación del Gobierno junto a la UVigo, que el año pasado se centró en las mujeres migrantes dando lugar a cinco proyectos creativos de los que varios municipios gallegos ya ejecutaron versiones personalizadas.

En la presente edición, la iniciativa se amplía con una visión más práctica y participativa, implicando a los municipios desde la fase inicial del diseño de las campañas. El alumnado del Máster en Dirección de Arte Publicitario elaborará diferentes campañas de comunicación y sensibilización social, que posteriormente se adaptarán a Silleda y a los otros municipios que toman parte en la iniciativa. En el encuentro se definirán las líneas y necesidades específicas de comunicación del Concello, con la intención de que la campaña se ajuste a la realidad del territorio y de su población. La edil de Igualdade, Ángela Troitiño, destacó que esta colaboración «supone una oportunidad para visibilizar la realidad de la mujer rural y denunciar las múltiples formas de violencia que siguen presentes, muchas veces de manera silenciosa». Añadió que «trabajar de la mano de la Subdelegación del Gobierno y de la Universidade de Vigo es un paso más en la apuesta de Silleda por la prevención y la sensibilización, sumando creatividad e implicación social». La iniciativa culminará con la presentación de las campañas diseñadas, coincidiendo con el 25-N.

Buenas prácticas

Por otra parte los II Premios de Boas Prácticas en Igualdade, que concede la Deputación, incluye al Concello de Silleda en una de sus tres distinciones honoríficas, junto al centro penitenciario de A Lama y el Centro de Información á Muller de Marín. Hay además distinciones para las mejores iniciativas en el deporte, la educación o la cultura. Las menciones honoríficas distinguen la labor de personas físicas o entidades con «una trayectoria inapelable en favor de la igualdad».