Sabucedo y su desfile de la Santa Compaña triunfan en el MUSA
La parroquia estradense de Sabucedo acogió ayer la décima edición de su MUSA (Muiñada, Magosto e Samaín), un evento que tuvo numerosas y diferentes actividades para todos los públicos a lo largo del sábado. Organizado por la Asociación de Veciños de Sabucedo junto al colectivo Pau de moca, comenzó el día con una andaina, a lo que le siguió el tradicional mercadillo de productos artesanales. También hubo obradoiros, concursos, y por supuesto, comida popular, aunque el momento álgido fue al final de la tarde, con el desfile de la procesión de la Santa Compaña, el momento más esperado por todos. Tras el lúgubre paseo del numeroso grupo de vecinos que participó en la actividad, se procedió a la elaboración de la queimada, y tras ello dieron paso a la Noite de Samaín con Magosto, donde hubo cuentos de terror con Lois Pérez y música a cargo de Gato Piolloso.
