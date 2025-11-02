Las rutas jacobeas de la zona rozan los 1.200 romeros en octubre
La Vía de la Plata y el Camiño da Geira son los únicos que mejoran cifras en relación a 2024
REDACCIÓN
Las cuatro rutas jacobeas que discurren por las comarcas sumaron en octubre 1.186 peregrinos, según los datos que permite consultar en su página web la Oficina del Peregrino. Así, llegaron a Compostela a través de la Vía de la Plata 850 personas, mientras que en octubre del año pasado habían sido 770. El Camino de Invierno, que entra en la comarca por Rodeiro y se une con la Vía de la Plata en tierras lalinenses, contabilizó 246 caminantes, por debajo de los 312 de octubre de 2024.
Sí mejora sus cifras, como hace el también conocido como Camino del Sudeste, el Camiño da Geira e Arrieiros, al pasar de 76 a 84 personas. Esta ruta jacobea discurre por tierras de Tabeirós-Montes, al igual que el Camiño Miñoto-Ribeiro, con solo 6 romeros a lo largo del mes que acaba de terminar. La Oficina del Peregrino no dispone de datos relativos a octubre del año pasado sobre esta vía.
En total, en octubre llegaron a Santiago 62.864 peregrinos. Como de costumbre la ruta con mayor afluencia fue el Camino Francés, que contabilizó 29.897 caminantes. El podio queda completado con los 11.556 romeros que cubrieron el Camino Portugués y los 11.490 del Camino Portugués da Costa.
