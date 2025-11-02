El PP retoma en el pleno la cesión de terrenos del vial de Arnego a Carboentes

La corporación de Rodeiro celebra mañana su pleno ordinario (a las 12.00 horas), en cuyo orden del día figuran dos mociones del único partido de la oposición, el PP. En una de las propuestas, los populares retoman la necesidad de conseguir los terrenos necesarios del vial entre Carboentes y Arnego en un tramo de ocho kilómetros, de modo que cumpla con el requisito de los siete metros de ancho para poder ser transferido a la Diputación. Esta cesión «garantizaría un mejor mantenimiento que en la actualidad, algo que no es difícil porque el Concello no está haciendo ninguno», la menta l portavoz del PP, Cati Somoza.

En la otra moción, este partido demanda la mejora urgente de la pista entre Bagarelas y Saborín (en la parroquia de Vilela), que ya había sido pedida en el pleno anterior y que estaba prevista en el proyecto del PP financiado con el remanente y que el bipartito descartó al acceder a la Alcaldía. A mayores, también es necesaria la puesta a punto de la pista que comunica Bagarelas y la aldea de Melide, en la parroquia de San Salvador. Los dos viales presentan baches «con unas dimensiones que prácticamente imposibilitan una circulación normal».

El orden del día del pleno incluye una moción del PSOE para exigir a la Xunta la inclusión de inversiones en Rodeiro en sus presupuestos de 2026.