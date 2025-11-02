Pardemarín se moviliza en contra de una macrogranja porcina en su monte

Los vecinos de las parroquias de Pardemarín, Olives y Lamas de A Estrada alzan la voz contra el proyecto de una macrogranja de cerdos. Según denuncian, se pretende construir en sus montes, en un entorno que califican como «un modelo de equilibrio ecológico y de respeto medioambiental». La iniciativa, que generó una fuerte preocupación vecinal, motivó la convocatoria de reuniones en las que participaron también otros residentes de zonas próximas, y que derivó en la creación de un frente común para tratar de frenar la instalación.

La Asociación de Veciños A Farrapiña, que encabeza la oposición, considera que la macrogranja tendría un impacto severo en un territorio sin la infraestructura adecuada para soportar este tipo de actividad. «En el monte no hay capacidad de agua, energía ni servicios industriales para una explotación intensiva así», señalan. Añaden además que los efectos sobre el medio ambiente serían «irreversibles» y pondrían en riesgo la calidad de las aguas subterráneas y superficiales que abastecen a las viviendas de la zona.

Uno de los principales temores de los vecinos es la contaminación de los acuíferos,donde otras explotaciones porcinas intensivas afectan a los niveles de nitratos en el agua, y hace que superen el límite máximo permitido por la OMS.

El colectivo subraya que Pardemarín es una aldea modelo en sostenibilidad, y que eso también tendría un impacto económico para los proyectos artesanales, ecológicos y turísticos que hay, como la Ruta dos Muíños de Golfariz, o las rutas de los arándanos o la sidra.