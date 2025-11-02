La leche cruda vuelve a subir y rebasa los 52 céntimos por litro
Agricultura contabiliza 5.011 ganaderos con entregas, 300 menos que el año pasado
REDACCIÓN
La leche cruda en Galicia alcanzó en septiembre un precio medio de 52 céntimos por litro, lo que supone una ligera subida en comparación con los 50,7 de agosto. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación difunde en su página web el informe mensual de entregas de leche, que indica que la media estatal de precios, como de costumbre, es superior a la gallega, al marcar 52,9 céntimos. En ambos casos, son los precios más altos del último año, puesto que en octubre de 2024 la media gallega era de 46,3 céntimos y la estatal, de 48,7.
Baja, sin embargo, la cifra de ganaderos con entregas. En la comunidad gallega, el ministerio contabiliza 5.011, que son 299 menos de los 5.310 de octubre del año pasado. Suponen más de la mitad de los 8.894 de todo el Estado, que en octubre pasado llegaban a los 9.426.
El aumento de precio puede deberse al descenso de la producción en septiembre, con 249.321 toneladas en Galicia, por debajo de las 258.452 de agosto. Al producir la tercera parte del total nacional, es lógico que el recorte gallego afecte a la cifra global, que pasa de las 605.075 toneladas a las 588.305. En cuanto a la leche ecológica, su precio medio en Galicia pasa de los 61,2 a los 62,4 céntimos, y la producción también desciende, de las 1.673 a las 1.608 toneladas. A nivel estatal, la media pasa de 62,4 a 63,8 y la producción, de 3.262 a 3.183 toneladas.
