Irene Villa será comendadora de la próxima Feira do Cocido

Irene Villa se unirá a la nómina de comendadores de la Feira do Cocido de Lalín. El alcalde, José Crespo, justifica su elección como «símbolo de superación, resiliencia y compromiso con la libertad y los derechos humanos». Es la segunda confirmación para la 58ª edición, del 8 de febrero de 2026, después de la del cirujano Diego González Rivas, que entrará en la orden en su calidad de pregonero.

Irene Villa González (Madrid, 1978) es periodista, escritora, psicóloga y conferenciante. Con 12 años sobrevivió al atentado de ETA del 17 de octubre de 1991, a consecuencia del cual perdió las dos piernas y tres dedos de una mano; también había resultado herida su madre, a la que le amputaron una pierna y un brazo.

Lejos de dejarse vencer por el trauma, Irene se convirtió en una voz activa por la paz, la tolerancia y la esperanza. En 2006 debuta en deporte paralímpico y se proclama subcampeona de España. En 2007 forma parte del primer equipo femenino de esquí en silla y en 2010 consigue dos oros en los campeonatos de Cataluña, dos platas y dos bronces en los de Francia y dos platas en los de España. En 2015 crea la Fundación Irene Villa, orientada a la integración laboral y la asistencia social de las personas con discapacidad. Entre los numerosos premios que atesora están el Príncipe de Asturias de la Concordia (1992), Joya de Madrid 2001, Isabel Ferrer 2007 o Antena de Oro 2012.