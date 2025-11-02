El «gran reto» para ser policía: correr 50 metros en 8 minutos

Recorrer 50 metros en 7 minutos y 40 segundos, en el caso de los hombres, y en 8’ 20’’, las mujeres era el «gran reto» establecido en las pruebas físicas para seleccionar tres plazas de Policía Local en Lalín. El PSOE se hace eco del «error», que figura en las bases de la convocatoria, convierte la prueba en «un auténtico esperpento» y «vuelve a poner en evidencia la desorganización y falta de control» del gobierno municipal del PP.

«Cuando pensábamos que ya no se podía hacer peor, el gobierno de Crespo vuelve a superarse y protagoniza un episodio que deja el Concello en evidencia ante toda Galicia», valora la secretaria general de los socialistas, Alba Forno, que tilda lo sucedido de «ridículo absoluto». Cree que el error es «tan grosero» que no se puede justificar. «Nadie precisa 7 u 8 minutos para correr 50 metros. Es una burla a todos los aspirantes que se prepararon en serio y una muestra más del caos que rodea este proceso», denuncia.

El PSOE ya había advertido «falta de rigor» durante el examen teórico, en el que más de treinta preguntas aparecían con las respuestas destacadas. «Aquel escándalo obligó a repetir la prueba, con perjuicio para cientos de opositores. Ahora volvemos a ver otra chapuza monumental en las pruebas físicas», lamenta Forno. Considera que es «muy grave» y que evidencia «un gobierno sin rumbo, con un alcalde a tiempo parcial y unos concejales incapaces de organizar un proceso selectivo».

Varios aspirantes trasladaron al PSOE «indignación y sentimiento de burla». Durante las pruebas físicas, celebradas en Ourense, puesto que tenían casi 8 minutos, «algunos decían entre risas que podían hacer el recorrido con paraguas porque sobraba el tiempo». «Era una prueba muy importante para el corte, pero, evidentemente, la superaron todos», protesta.

Denuncia falta de medios y de previsión, con aspirantes lesionados y sin ambulancia. «No hay por donde cojerlo», concluye Forno, que exige la dimisión del tribunal calificador y la convocatoria de otro proceso con todas las garantías, a fin de «recuperar la credibilidad de unas oposiciones desprestigiadas».

Los socialistas sostienen que Lalín debe delegar en la Academia Galega de Seguridade Pública la organización de futuros procesos selectivos, como hace la inmensa mayoría de los concellos. El centro ubicado en A Estrada dispone de «personal técnico, medios y experiencia para garantizar procesos rigurosos y transparentes», señalan. Carece de coste alguno para el Concello y sólo requiere la firma de un convenio que el gobierno local se niega a formalizar.