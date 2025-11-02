A Estrada solicitará un crédito de cuatro millones de euros para completar los fondos europeos

El Concello de A Estrada ya se está preparando para la recepción de los fondos europeos concedidos a través del Plan EDIL. En concreto, recibirán seis millones de euros, mientras que de las arcas municipales tendrán que salir cuatro millones más para completar diez millones. Se trata de una importante cantidad y para poder asumirla, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, ha anunciado que ya están preparando los presupuestos municipales para llevar a cabo una operación de crédito.

«De esa manera, evitaremos quedarnos muy colgados como nos pasó en ocasiones anteriores. Pediremos un crédito que tendremos que devolver en los siguientes años, todavía sin resolver», manifestó el regidor local, en una operación paralela a la tramitación de los tres grandes proyectos que se pretenden llevar a cabo con esos diez millones. Uno es el que contempla diferentes humanizaciones en el rural, que esperan poner en marcha en el año 2026. «Es el proyecto al que estamos dando prioridad. Es el más ambicioso y transformador. Es además un proyecto específico que preparamos y redactamos nosotros para poder atender a las necesidades de cada parroquia, mientras que los otros dos ya los encargamos externamente», manifestó.

El segundo es la reforma del edificio del INEM para convertirlo en un centro de Servizos Sociais. En este caso el gobierno tiene previsto aprovechar el programa +Provincia del año que viene para realizar la licitación del proyecto. «Seguramente no estaremos en tiempo de iniciar las obras en el año 2026. La redacción de un proyecto así y la licencia de una obra de este tipo es más compleja», afirmó Louzao al hablar de un proyecto que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones.

La tercera iniciativa que se llevará cabo con los fondos europeos es la reforma del edificio multiusos de la Casa da Música, por un 1,5 millones. «Este proyecto también va a ir en el programa +Provincia del año que viene, para obtener los fondos necesarios para la redacción del proyecto», afirmó el alcalde.

Louzao finaliza sus visitas a las 51 parroquias del municipio

«De los tres proyectos que vamos a hacer con fondos europeos el más ambicioso es el que afecta al rural, afirmó Louzao., quien esta semana finalizó las visitas que viene realizando desde hace meses por las 51 parroquias de A Estrada con el objetivo de conocer sus necesidades de primera mano. «Todo lo que fuimos recogiendo se va a volcar ahora en un documento que después podamos licitar. Aprovechamos ahora que todavía no hay resolución definitiva de esos fondos. Será sin embargo algo rápido, porque no vamos a reclamar. Nos dieron los 10 millones que pedimos».