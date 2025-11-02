Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Estrada en Buenos Aires celebra su 82º aniversario

A Estrada

El Centro Cultural del Partido de La Estrada en Buenos Aires celebra su 82º aniversario el domingo 23 de noviembre, en lo que prometen será una jornada llena de cultura, tradición y festejos. Se celebrará una comida popular, y para animar el evento, contarán con el espectáculo artístico del Coro Airiños da Nosa Terra, el grupo de ballet Meigas e Bruxos, y también habrá un show de tango.

