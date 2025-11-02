El Centro Cultural del Partido de La Estrada en Buenos Aires celebra su 82º aniversario el domingo 23 de noviembre, en lo que prometen será una jornada llena de cultura, tradición y festejos. Se celebrará una comida popular, y para animar el evento, contarán con el espectáculo artístico del Coro Airiños da Nosa Terra, el grupo de ballet Meigas e Bruxos, y también habrá un show de tango.