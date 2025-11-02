Destinan 154.000 euros al arreglo de la cubierta del centro de salud de Oca

Los presupuestos del Concello de A Estrada de 2026 incluirán en el capítulo de inversión algo más de 77.000 euros para efectuar una reposición integral de la cubierta del centro de salud de Oca. Con esta partida el gobierno local cubriría el 50% del coste de la actuación que la administración municipal tendría que asumir en el marco del convenio que el gobierno prevé firmar próximamente con la Consellería de Sanidade.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, aclaró que el edificio del centro periférico existente en la parroquia de Oca, como sucede con el de Vea o lo de Codeseda, es de titularidad municipal. Técnicos del Concello de A Estrada revisaron estas instalaciones con los técnicos de la consellería para estudiar sus necesidades, que quedarían principalmente concentradas en la cubierta y en la necesidad de renovar el sistema de calefacción, actualmente con caldera de gasóleo.

El regidor local apuntó que el edificio tiene una claraboya de gran tamaño y no presenta uralita antes de la teja. La obra prevista supondrá un recambio integral de toda la cubierta, instalando una membrana impermeabilizante antes de colocar el tejado. Al mismo tiempo, se sustituirá todo el falso techo, actualmente afectado por las humedades.

Louzao gestionó con el Sergas que la administración gallega asuma la mitad de los 154.000 euros necesarios para ejecutar estas mejoras. La elaboración del proyecto está ya en fase final y próximamente se firmará el correspondiente convenio de colaboración con Sanidade. Indicó también que las obras incorporarán una mejora en el sistema de calefección, apostando por una alternativa más eficiente y ecológica que se sume a la mejora en la cubierta para garantizar condiciones de mayor confortabilidad para usuarios y trabajadores.